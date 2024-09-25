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Петелин Пётр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петелин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петелина Ксения Тихоновна

Рождение ребёнка
26.01.1875 ст.

Дочь: Артамохина Мария Петровна

Мать ребёнка: Петелина Ксения Тихоновна

Шахово, Кромской муниципальный район, Орловская область
Родители: с.Шахова кр.собственник Петр Васильев Петерин и Ксения Тихонова Восприемники: той же крестьянин Иван Петров Будын и Домна Матвеева МК Троицкой церкви с. Шахово 1875 Ф.101 Оп.2 Д.2211. Лист ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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