Петелин Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петелин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1875 ст.
Дочь: Артамохина Мария Петровна
Мать ребёнка: Петелина Ксения Тихоновна
Шахово, Кромской муниципальный район, Орловская область
Родители: с.Шахова кр.собственник Петр Васильев Петерин и Ксения Тихонова Восприемники: той же крестьянин Иван Петров Будын и Домна Матвеева МК Троицкой церкви с. Шахово 1875 Ф.101 Оп.2 Д.2211. Лист ... Показать все
Смерть
Неизвестно