Улитина Акулина Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1876
Отец ребёнка: Медвѣдевъ Улитинъ Федоръ
Рождение ребёнка
27.02.1885
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Медвѣдевъ Улитинъ Федоръ
Рождение ребёнка
01.02.1892
Сын: Медвѣдевъ Сѵмеонъ
Отец ребёнка: Медвѣдевъ Улитинъ Федоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медвѣдевъ Улитинъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно