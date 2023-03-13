Улитина Акулина Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улитина Акулина Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

1876 г.р.
1885 г.р.
1892 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1876

Сын: Медвѣдевъ Улитинъ Петръ

Отец ребёнка: Медвѣдевъ Улитинъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.02.1885

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Медвѣдевъ Улитинъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1892

Сын: Медвѣдевъ Сѵмеонъ

Отец ребёнка: Медвѣдевъ Улитинъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медвѣдевъ Улитинъ Федоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медвѣдевъ Улитинъ Федоръ

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