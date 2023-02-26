(Garlaitë (Garlaitë)) Emilija — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Garlaitë (Garlaitë)) Emilija

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Garla Juozapas

Мать: Garla Julija

Смерть
1950
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