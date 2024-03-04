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Анна Иванова

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.02.1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1815 ст.

Отец: Иван Яковлев

Мать: Василиса Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
02.07.1830 ст.

Муж: Зиновий Алексеев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.07.1831 ст.

Дочь: Марфа Зиновьева

Отец ребёнка: Зиновий Алексеев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.06.1832 ст.

Дочь: Акулина Зиновьева

Отец ребёнка: Зиновий Алексеев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.10.1833 ст.

Сын: Осип Зиновьев

Отец ребёнка: Зиновий Алексеев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.03.1836 ст.

Дочь: Евдокия Зиновьева

Отец ребёнка: Зиновий Алексеев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.01.1838 ст.

Сын: Семен Зиновьев

Отец ребёнка: Зиновий Алексеев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.02.1840 ст.

Дочь: Агафья Зиновьева

Отец ребёнка: Зиновий Алексеев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.10.1841 ст.

Дочь: Прасковья Зиновьева

Отец ребёнка: Зиновий Алексеев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.04.1844 ст.

Дочь: Александра Зиновьева

Отец ребёнка: Зиновий Алексеев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Никанор Зиновьев

Отец ребёнка: Зиновий Алексеев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.08.1849 ст.

Дочь: Прасковья Зиновьева

Отец ребёнка: Зиновий Алексеев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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