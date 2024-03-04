Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения01.02.1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1815 ст.
Отец: Иван Яковлев
Мать: Василиса Иванова
Бракосочетание
02.07.1830 ст.
Муж: Зиновий Алексеев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.07.1831 ст.
Дочь: Марфа Зиновьева
Отец ребёнка: Зиновий Алексеев
Рождение ребёнка
17.06.1832 ст.
Дочь: Акулина Зиновьева
Отец ребёнка: Зиновий Алексеев
Рождение ребёнка
23.10.1833 ст.
Сын: Осип Зиновьев
Отец ребёнка: Зиновий Алексеев
Рождение ребёнка
12.03.1836 ст.
Дочь: Евдокия Зиновьева
Отец ребёнка: Зиновий Алексеев
Рождение ребёнка
25.01.1838 ст.
Сын: Семен Зиновьев
Отец ребёнка: Зиновий Алексеев
Рождение ребёнка
21.02.1840 ст.
Дочь: Агафья Зиновьева
Отец ребёнка: Зиновий Алексеев
Рождение ребёнка
17.10.1841 ст.
Дочь: Прасковья Зиновьева
Отец ребёнка: Зиновий Алексеев
Рождение ребёнка
25.04.1844 ст.
Дочь: Александра Зиновьева
Отец ребёнка: Зиновий Алексеев
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Никанор Зиновьев
Отец ребёнка: Зиновий Алексеев
Рождение ребёнка
10.08.1849 ст.
Дочь: Прасковья Зиновьева
Отец ребёнка: Зиновий Алексеев
Смерть
Неизвестно