Бухвалов Степан Никифоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Бухвалов Никифор Мокеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухвалова Анна
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Бухвалова Анна
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Бухвалов Филимон Степанов
Мать ребёнка: Бухвалова Анна
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Бухвалов Селиверст Степанов
Мать ребёнка: Бухвалова Анна
Смерть
После 1834