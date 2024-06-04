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Бухвалов Степан Никифоров

Место рождения

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1785 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Бухвалов Никифор Мокеев

Мать: не указана

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухвалова Анна

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Бухвалов Илья Степанов

Мать ребёнка: Бухвалова Анна

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Бухвалов Филимон Степанов

Мать ребёнка: Бухвалова Анна

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Бухвалов Селиверст Степанов

Мать ребёнка: Бухвалова Анна

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1834

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