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Черкасова (Карманова) Валентина Дмитриевна

Место рождения

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1950

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Карманов Дмитрий Сергеевич

Мать: Карманова Мария Васильевна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область