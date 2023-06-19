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Фролов Николай Васильевич

Место рождения

Мценск, город Мценск, Орловская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

02.10.1902

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Фролов Василий

Мать: не указана

Мценск, город Мценск, Орловская область
Бракосочетание
05.10.1877

Жена: Фролова Прасковья Кононовна

Рождение ребёнка
10.11.1877

Сын: Фролов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Фролова Прасковья Кононовна

Рождение ребёнка
21.11.1879

Сын: Фролов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Фролова Прасковья Кононовна

Рождение ребёнка
06.01.1891

Сын: Фролов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Фролова Прасковья Кононовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.10.1902