Фролов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти02.10.1902
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Фролов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.1877
Рождение ребёнка
10.11.1877
Сын: Фролов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Фролова Прасковья Кононовна
Рождение ребёнка
21.11.1879
Сын: Фролов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Фролова Прасковья Кононовна
Рождение ребёнка
06.01.1891
Мать ребёнка: Фролова Прасковья Кононовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.10.1902