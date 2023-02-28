Наталия Ефимова
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти17.06.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1899
Муж: Василий Сергеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1900
Сын: Максим Васильев
Отец ребёнка: Василий Сергеев
Рождение ребёнка
09.06.1902
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Василий Сергеев
Смерть
17.06.1902
Причина смерти: от родов