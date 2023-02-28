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Наталия Ефимова

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1874

Дата смерти

17.06.1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
14.02.1899

Муж: Василий Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1900

Сын: Максим Васильев

Отец ребёнка: Василий Сергеев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1902

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Василий Сергеев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
17.06.1902
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от родов
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