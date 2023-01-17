Шардина (Тимофеева) Анастасия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1871
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Стрелкова Неонила Васильевна
Отец ребёнка: Шардин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Микова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Шардин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Шардин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Шардин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Шардин Стефан (Степан) Васильевич
Отец ребёнка: Шардин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Шардин Никанор Васильевич
Отец ребёнка: Шардин Василий Николаевич
Смерть
Неизвестно