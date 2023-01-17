Шардина (Тимофеева) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шардина (Тимофеева) Анастасия Яковлевна

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1871

Муж: Шардин Василий Николаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Стрелкова Неонила Васильевна

Отец ребёнка: Шардин Василий Николаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Микова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Шардин Василий Николаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Шардин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шардин Василий Николаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1884

Сын: Шардин Стефан (Степан) Васильевич

Отец ребёнка: Шардин Василий Николаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Сын: Шардин Никанор Васильевич

Отец ребёнка: Шардин Василий Николаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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