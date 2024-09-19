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Ельчанинов Петр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Ельчанинов Александр Трифонович

Мать: Ельчанинова -- Матрена Дмитриевна

Бракосочетание
05.10.1901

Жена: Ельчанинова (Ефремова) Ксения Семеновна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
22.08.1902

Сын: Ельчанинов Иван Петрович

Мать ребёнка: Ельчанинова (Ефремова) Ксения Семеновна

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
14.09.1903

Дочь: Ельчанинова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Ельчанинова (Ефремова) Ксения Семеновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
01.09.1905

Дочь: Ельчанинова Людмила Петровна

Мать ребёнка: Ельчанинова (Ефремова) Ксения Семеновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
29.01.1909

Дочь: Ельчанинова Анна Петровна

Мать ребёнка: Ельчанинова (Ефремова) Ксения Семеновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Рождение ребёнка
24.03.1910

Дочь: Ельчанинова Мария Петровна

Мать ребёнка: Ельчанинова (Ефремова) Ксения Семеновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Рождение ребёнка
19.05.1918

Сын: Ельчанинов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Ельчанинова (Ефремова) Ксения Семеновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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