Ельчанинов Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
05.10.1901
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
22.08.1902
Мать ребёнка: Ельчанинова (Ефремова) Ксения Семеновна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
14.09.1903
Дочь: Ельчанинова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Ельчанинова (Ефремова) Ксения Семеновна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
01.09.1905
Дочь: Ельчанинова Людмила Петровна
Мать ребёнка: Ельчанинова (Ефремова) Ксения Семеновна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
29.01.1909
Дочь: Ельчанинова Анна Петровна
Мать ребёнка: Ельчанинова (Ефремова) Ксения Семеновна
спирино
Рождение ребёнка
24.03.1910
Дочь: Ельчанинова Мария Петровна
Мать ребёнка: Ельчанинова (Ефремова) Ксения Семеновна
спирино
Рождение ребёнка
19.05.1918
Сын: Ельчанинов Алексей Петрович
Мать ребёнка: Ельчанинова (Ефремова) Ксения Семеновна
Смерть
Неизвестно