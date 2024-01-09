Тарских Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарских Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарских Валерий Семенович

Мать ребёнка: Тарских (Голубева) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарских Геннадий Семенович

Мать ребёнка: Тарских (Голубева) Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарских (Голубева) Мария Николаевна

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