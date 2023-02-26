Kirsch Jean Frederic — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKirsch Jean Frederic

Kirsch Jean Frederic

avatar

Место рождения

Nousseviller Les Bitche,Moselle,Lorraine,France

Дата рождения

21.09.1736

Дата смерти

21.04.1761

Пол

Мужской

Отец

1679 г.р.

Мать

1700 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1736

Отец: Kirsch Pierre

Мать: Kirsch Catherine

Nousseviller Les Bitche,Moselle,Lorraine,France
Работа или профессия
Неизвестно
célibataire (Junggeselle)
Смерть
21.04.1761
Nousseviller Les Bitche,Moselle,Lorraine,France
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close