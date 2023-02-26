Kirsch Jean Frederic
Место рожденияNousseviller Les Bitche,Moselle,Lorraine,France
Дата рождения21.09.1736
Дата смерти21.04.1761
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1736
Отец: Kirsch Pierre
Мать: Kirsch Catherine
Nousseviller Les Bitche,Moselle,Lorraine,France
Работа или профессия
Неизвестно
célibataire (Junggeselle)
Смерть
21.04.1761
Nousseviller Les Bitche,Moselle,Lorraine,France