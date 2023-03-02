Бадьина Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Татьяна ?
Отец ребёнка: Бадьин Поликарп
Рождение ребёнка
1838
Сын: Бадьин Дмитрий
Отец ребёнка: Бадьин Поликарп
Рождение ребёнка
24.06.1844
Сын: Бадьин Леонтий?
Отец ребёнка: Бадьин Поликарп
Рождение ребёнка
Около 15.01.1846
Сын: Бадьин Иоанн
Отец ребёнка: Бадьин Поликарп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бадьин Поликарп
Смерть
Неизвестно