Бадьина Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадьина Татьяна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Татьяна ?

Отец ребёнка: Бадьин Поликарп

Рождение ребёнка
1838

Сын: Бадьин Дмитрий

Отец ребёнка: Бадьин Поликарп

Рождение ребёнка
24.06.1844

Сын: Бадьин Леонтий?

Отец ребёнка: Бадьин Поликарп

Рождение ребёнка
Около 15.01.1846

Сын: Бадьин Иоанн

Отец ребёнка: Бадьин Поликарп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадьин Поликарп

Смерть
Неизвестно
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