Каликина Агафья Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Восприемник
09.01.1900
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стала крёстной сыну жителя деревни Верх-Чик, крестьянина Каликина Дмитрия Федосеевича (троюродного брата мужа) и жены его Каликиной Анастасии Кондратьевны, Филиппу. Крещение проходило в це... Показать все
Восприемник
21.10.1903
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стала крёстной сыну жителя села, крестьянина Зайкова Василия Яковлевича и жены его Зайковой Ирины Федосеевны (троюродная сестра мужа), Дмитрию. Крещение проходило в церкви имени Петра Афон... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно