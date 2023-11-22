Каликина Агафья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каликина Агафья Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
09.01.1900
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стала крёстной сыну жителя деревни Верх-Чик, крестьянина Каликина Дмитрия Федосеевича (троюродного брата мужа) и жены его Каликиной Анастасии Кондратьевны, Филиппу. Крещение проходило в це... Показать все
Восприемник
21.10.1903
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стала крёстной сыну жителя села, крестьянина Зайкова Василия Яковлевича и жены его Зайковой Ирины Федосеевны (троюродная сестра мужа), Дмитрию. Крещение проходило в церкви имени Петра Афон... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каликин Михаил Викулович

Смерть
Неизвестно
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