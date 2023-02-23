Агафья Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Яков Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Иванов Кр 8.02.1871 Родион Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Никифор Иванович
Смерть
Неизвестно