Агафья Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Яков Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Иванов Павел Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Иванов Кр 8.02.1871 Родион Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Иванов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Иванов Федор Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Иванович

Смерть
Неизвестно
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