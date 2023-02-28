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Башов Дорофей Киреев

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Место рождения

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1777

Дата смерти

18.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Башов Кирей

Мать: не указана

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Башов-Морозов Аким Дорофеев

Мать ребёнка: ?

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Башов Иван Дорофеев

Мать ребёнка: ?

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Башов Антон Дорофеев

Мать ребёнка: ?

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
До 1829

Сын: Башов Роман Дорофеев

Мать ребёнка: ?

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
До 1845

Дочь: Параскева (Прасковья) Дорофеева

Мать ребёнка: ?

Смерть
18.07.1848
Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Причина смерти: эпидемия
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