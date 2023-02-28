Башов Дорофей Киреев
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти18.07.1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Башов Кирей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Башов-Морозов Аким Дорофеев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1817
Сын: Башов Иван Дорофеев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1823
Сын: Башов Антон Дорофеев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1829
Сын: Башов Роман Дорофеев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1845
Дочь: Параскева (Прасковья) Дорофеева
Мать ребёнка: ?
Смерть
18.07.1848
Причина смерти: эпидемия