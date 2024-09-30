Риккинен (Меронен) Мария Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1850
Рождение ребёнка
19.12.1851
Отец ребёнка: Риккенен Абрам Моисеевич
Рождение ребёнка
24.02.1856
Сын: Риккенен Александр Абрамович
Отец ребёнка: Риккенен Абрам Моисеевич
Рождение ребёнка
13.03.1860
Дочь: (Риккинен) София Абрамовна
Отец ребёнка: Риккенен Абрам Моисеевич
Рождение ребёнка
11.02.1862
Сын: Риккенен Андрей Абрамович
Отец ребёнка: Риккенен Абрам Моисеевич
Рождение ребёнка
24.03.1864
Отец ребёнка: Риккенен Абрам Моисеевич
Смерть
Неизвестно