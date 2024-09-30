Риккинен (Меронен) Мария Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Риккинен (Меронен) Мария Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1850

Муж: Риккенен Абрам Моисеевич

Рождение ребёнка
19.12.1851

Сын: Риккенен Иван Абрамович

Отец ребёнка: Риккенен Абрам Моисеевич

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1856

Сын: Риккенен Александр Абрамович

Отец ребёнка: Риккенен Абрам Моисеевич

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1860

Дочь: (Риккинен) София Абрамовна

Отец ребёнка: Риккенен Абрам Моисеевич

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1862

Сын: Риккенен Андрей Абрамович

Отец ребёнка: Риккенен Абрам Моисеевич

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1864

Сын: Риккенен Абрам Абрамович

Отец ребёнка: Риккенен Абрам Моисеевич

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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