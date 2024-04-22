Безгодов Александр Васильев
Место рождения
Дата рождения13.04.1913
Дата смерти06.07.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
13.04.1913
ГАКО (Курган). 235.3.3216 МК Камышевское 1913 Лл. 18 об. – 19 Р29. 13 (16) апреля. Александр Шатровской волости деревни Ожогиной крестьянин Василий Романов Безгодов и законная жена его Анна Афанасьева... Показать все
Смерть
06.07.1913
ГАКО (Курган). 235.3.3216 МК Камышевское 1913 Лл. 100 об. – 101 У40. 06 (07) июля Д.Ожогиной кр. Василия Романова Безгодова сын Александр, 2 мес., от коклюша.