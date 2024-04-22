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Безгодов Александр Васильев

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

13.04.1913

Дата смерти

06.07.1913

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1913

Отец: Безгодов Василий Романов

Мать: Безгодова Анна Афанасьева

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.3216 МК Камышевское 1913 Лл. 18 об. – 19 Р29. 13 (16) апреля. Александр Шатровской волости деревни Ожогиной крестьянин Василий Романов Безгодов и законная жена его Анна Афанасьева... Показать все
Смерть
06.07.1913
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.3216 МК Камышевское 1913 Лл. 100 об. – 101 У40. 06 (07) июля Д.Ожогиной кр. Василия Романова Безгодова сын Александр, 2 мес., от коклюша.
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