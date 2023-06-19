Селезнев Никита Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Никита Ефремович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1874

Дата смерти

13.10.1926

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Селезнев Ефрем Терентьевич

Мать: Селезнева Матрона Филипповна

Бракосочетание
24.01.1899

Жена: Селезнева Евдокия Лукинична

ГАЗО Петропавловская церковь
Рождение ребёнка
08.12.1900

Сын: Селезнев Антон Никитич

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Лукинична

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
13.01.1902

Сын: Селезнев Павел Никитич

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Лукинична

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
07.03.1903

Дочь: Анастасия Никитична

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Лукинична

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
11.10.1904

Сын: Селезнев Филипп Никитич

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Лукинична

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
22.01.1906

Сын: Селезнев Иван Никитич

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Лукинична

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
29.08.1907

Сын: Селезнев Александр Никитич

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Лукинична

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
18.11.1908

Сын: Селезнев Михаил Никитич

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Лукинична

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
25.07.1910

Дочь: Анна Никитична

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Лукинична

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
09.01.1912

Сын: Селезнев Петр Никитич

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Лукинична

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
05.04.1914

Сын: Селезнев Григорий Никитич

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Лукинична

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
19.08.1915

Дочь: Наталья Никитична

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Лукинична

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
25.12.1917

Дочь: Мелания Никитична

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Лукинична

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
06.05.1919

Сын: Селезнев Николай Никитич

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Лукинична

ГАЗО Покровская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Литейщик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.10.1926
Причина смерти: Рак печени | ГАЗО Акты гражданского состояния