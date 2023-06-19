Селезнев Никита Ефремович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти13.10.1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
24.01.1899
ГАЗО Петропавловская церковь
Рождение ребёнка
08.12.1900
Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Лукинична
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
13.01.1902
Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Лукинична
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
07.03.1903
Дочь: Анастасия Никитична
Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Лукинична
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
11.10.1904
Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Лукинична
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
22.01.1906
Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Лукинична
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
29.08.1907
Сын: Селезнев Александр Никитич
Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Лукинична
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
18.11.1908
Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Лукинична
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
25.07.1910
Дочь: Анна Никитична
Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Лукинична
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
09.01.1912
Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Лукинична
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
05.04.1914
Сын: Селезнев Григорий Никитич
Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Лукинична
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
19.08.1915
Дочь: Наталья Никитична
Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Лукинична
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
25.12.1917
Дочь: Мелания Никитична
Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Лукинична
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
06.05.1919
Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Лукинична
ГАЗО Покровская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Литейщик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.10.1926
Причина смерти: Рак печени | ГАЗО Акты гражданского состояния