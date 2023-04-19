Чертёнкова Анфия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чертёнкова Анфия Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1874

Дочь: Королева Юлия Африкановна

Отец ребёнка: Чертёнков Африкан Афанасов

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чертёнков Африкан Афанасов

Смерть
Неизвестно