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Назаров Иван Михайлович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1858

Дата смерти

1873

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Назаров Михаил Афанасьевич

Мать: Назарова Татьяна Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1873
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд