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Назаров Иван Михайлович
Назаров Иван Михайлович
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Место рождения
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1858
Дата смерти
1873
Пол
Мужской
Отец
Назаров Михаил Афанасьевич
Мать
Назарова Татьяна Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец:
Назаров Михаил Афанасьевич
Мать:
Назарова Татьяна Ивановна
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1873
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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