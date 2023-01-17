Семибратов Даниил Ильич
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Семибратов Илья Дементьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Семибратов Никанор Данилович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1872
Даниил Ильин Семибратов 2-й брак 37 лет. Села Коповка девка Феодосья Ильина Краснослободцева
Смерть
Неизвестно