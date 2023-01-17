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Семибратов Даниил Ильич

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Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Семибратов Илья Дементьевич

Мать: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Семибратов Никанор Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1872

Жена: Семибратова Феодосия Ильинична

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Даниил Ильин Семибратов 2-й брак 37 лет. Села Коповка девка Феодосья Ильина Краснослободцева
Смерть
Неизвестно
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