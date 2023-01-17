Мичкова (Колчина) Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичкова (Колчина) Александра Егоровна

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.12.1874

Сын: Мичков Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Мичков Дмитрий Демьянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.07.1892
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мичков Дмитрий Демьянович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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