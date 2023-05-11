Булдаков (Протопопова) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1908
Рождение ребёнка
30.11.1909
Дочь: Анна Филипповна
Отец ребёнка: Булдаков Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
?.04.1911
Отец ребёнка: Булдаков Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
?.04.1911
Сын: Булдаков Николай Филиппович
Отец ребёнка: Булдаков Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
25.03.1913
Сын: Булдаков Иосиф Филиппович
Отец ребёнка: Булдаков Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
13.08.1914
Дочь: Елизавета Филипповна
Отец ребёнка: Булдаков Филипп Яковлевич
Смерть
Неизвестно