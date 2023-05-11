Булдаков (Протопопова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булдаков (Протопопова) Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1908

Муж: Булдаков Филипп Яковлевич

Рождение ребёнка
30.11.1909

Дочь: Анна Филипповна

Отец ребёнка: Булдаков Филипп Яковлевич

Старый Кичкиняш, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.04.1911

Сын: Булдаков Иван Филиппович

Отец ребёнка: Булдаков Филипп Яковлевич

Старый Кичкиняш, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.04.1911

Сын: Булдаков Николай Филиппович

Отец ребёнка: Булдаков Филипп Яковлевич

Старый Кичкиняш, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1913

Сын: Булдаков Иосиф Филиппович

Отец ребёнка: Булдаков Филипп Яковлевич

Старый Кичкиняш, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1914

Дочь: Елизавета Филипповна

Отец ребёнка: Булдаков Филипп Яковлевич

Старый Кичкиняш, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно