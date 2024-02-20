Тохтамыш (Темир) Марина Лазарьевну — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш (Темир) Марина Лазарьевну

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
06.11.1894

Муж: Тохтамыш-Сарбаш Дмитрий Иванович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.05.1895

Дочь: София Дмитриевна

Отец ребёнка: Тохтамыш-Сарбаш Дмитрий Иванович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.09.1896

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Тохтамыш-Сарбаш Дмитрий Иванович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
02.02.1901

Дочь: Евфросиния

Отец ребёнка: Тохтамыш-Сарбаш Дмитрий Иванович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.10.1909

Сын: Тохтамыш-Сарбаш Лазарь Дмитриевич

Отец ребёнка: Тохтамыш-Сарбаш Дмитрий Иванович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Тохтамыш-Сарбаш Харитон Дмитриевич

Отец ребёнка: Тохтамыш-Сарбаш Дмитрий Иванович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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