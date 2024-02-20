Тохтамыш-Сарбаш Дмитрий Иванович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1874
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
06.11.1894
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.05.1895
Дочь: София Дмитриевна
Мать ребёнка: Тохтамыш Марина Лазарьевну
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.09.1896
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Тохтамыш Марина Лазарьевну
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
02.02.1901
Дочь: Евфросиния
Мать ребёнка: Тохтамыш Марина Лазарьевну
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.10.1909
Сын: Тохтамыш-Сарбаш Лазарь Дмитриевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Марина Лазарьевну
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Тохтамыш-Сарбаш Харитон Дмитриевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Марина Лазарьевну
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно