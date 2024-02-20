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Тохтамыш-Сарбаш Дмитрий Иванович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Тохтамыш Иван Харлампьевич

Мать: Тохтамыш / 2-Й Брак / София Трифоновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
06.11.1894

Жена: Тохтамыш Марина Лазарьевну

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.05.1895

Дочь: София Дмитриевна

Мать ребёнка: Тохтамыш Марина Лазарьевну

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.09.1896

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Тохтамыш Марина Лазарьевну

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
02.02.1901

Дочь: Евфросиния

Мать ребёнка: Тохтамыш Марина Лазарьевну

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.10.1909

Сын: Тохтамыш-Сарбаш Лазарь Дмитриевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Марина Лазарьевну

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Тохтамыш-Сарбаш Харитон Дмитриевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Марина Лазарьевну

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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