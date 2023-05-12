Ракина (Пантюшина) Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракина (Пантюшина) Валентина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Степан

Мать: Пантюшина Ефросинья Спиридоновна - Свиридовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ракин Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ракина Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ракина -Веркошанская Людмила

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Наталья

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1993