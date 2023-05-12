Ракина (Пантюшина) Валентина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти1993
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ракин Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ракина Елена
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ракина -Веркошанская Людмила
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Наталья
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1993