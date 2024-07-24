Александров (Матвеев) Тит Павлович
Место рождения
Дата рождения22.08.1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1809 ст.
Бракосочетание
30.01.1827 ст.
Рождение ребёнка
07.02.1832 ст.
Сын: Матвеев-Александров (Павлов) Иоанн(Иван) Титович
Мать ребёнка: Федорова (Иванова) Анна Осиповна-Иосифовна
Рождение ребёнка
28.06.1834 ст.
Сын: Матвеев-Александров (Павлов) Фома Титович
Мать ребёнка: Федорова (Иванова) Анна Осиповна-Иосифовна
Рождение ребёнка
24.06.1836 ст.
Сын: Матвеев-Александров (Павлов) Петр Титович
Мать ребёнка: Федорова (Иванова) Анна Осиповна-Иосифовна
Рождение ребёнка
01.12.1839 ст.
Сын: Матвеев-Александров (Павлов) Николай Титович
Мать ребёнка: Федорова (Иванова) Анна Осиповна-Иосифовна
Рождение ребёнка
18.09.1842 ст.
Дочь: Матвеева-Александрова (Павлова) Евфросиния Титовна
Мать ребёнка: Федорова (Иванова) Анна Осиповна-Иосифовна
Смерть
Неизвестно