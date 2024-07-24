Александров (Матвеев) Тит Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров (Матвеев) Тит Павлович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.08.1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1809 ст.

Отец: Александров Павел Матвеевич

Мать: Симеонова (Никифорова) Настасья Никифоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.01.1827 ст.

Жена: Федорова (Иванова) Анна Осиповна-Иосифовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.02.1832 ст.

Сын: Матвеев-Александров (Павлов) Иоанн(Иван) Титович

Мать ребёнка: Федорова (Иванова) Анна Осиповна-Иосифовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1834 ст.

Сын: Матвеев-Александров (Павлов) Фома Титович

Мать ребёнка: Федорова (Иванова) Анна Осиповна-Иосифовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.06.1836 ст.

Сын: Матвеев-Александров (Павлов) Петр Титович

Мать ребёнка: Федорова (Иванова) Анна Осиповна-Иосифовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.12.1839 ст.

Сын: Матвеев-Александров (Павлов) Николай Титович

Мать ребёнка: Федорова (Иванова) Анна Осиповна-Иосифовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.09.1842 ст.

Дочь: Матвеева-Александрова (Павлова) Евфросиния Титовна

Мать ребёнка: Федорова (Иванова) Анна Осиповна-Иосифовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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