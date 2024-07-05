Грушин Никита Сергеев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Грушин Никита Сергеев

Место рождения

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савенкова Любовь Тихонов

Рождение ребёнка
30.01.1897

Сын: Грушин Василий Никитович

Мать ребёнка: Савенкова Любовь Тихонов

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
04.06.1899

Дочь: Грушина Анна Никитовна

Мать ребёнка: Савенкова Любовь Тихонов

Смерть
Неизвестно

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