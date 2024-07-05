Грушин Никита Сергеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савенкова Любовь Тихонов
Рождение ребёнка
30.01.1897
Мать ребёнка: Савенкова Любовь Тихонов
Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
04.06.1899
Дочь: Грушина Анна Никитовна
Мать ребёнка: Савенкова Любовь Тихонов
Смерть
Неизвестно