Алексушина (Пудовкина) Мария Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1931
Дата смерти?.11.1994
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексушин Евгений Федорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексушин Павел Федорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексушин Виктор Федорович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
?.11.1994
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область