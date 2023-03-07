Алексушина (Пудовкина) Мария Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексушина (Пудовкина) Мария Емельяновна

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Место рождения

Тепляковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1931

Дата смерти

?.11.1994

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Пудовкин Емельян Иванович

Мать: Пудовкина Феодосья Сидоровна

Тепляковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексушин Евгений Федорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексушин Павел Федорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексушин Виктор Федорович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
?.11.1994
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
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