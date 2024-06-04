Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1777 г.р.

Дети

Около 1805 г.р.
Около 1812 г.р.
Около 1813 г.р.
Около 1814 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Гаврилов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Дмитрий Семенов

Отец ребёнка: Семен Гаврилов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Елена (Алена) Семенова

Отец ребёнка: Семен Гаврилов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Матрена Семенова

Отец ребёнка: Семен Гаврилов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Иван Семенов

Отец ребёнка: Семен Гаврилов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1816

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