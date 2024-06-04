Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Гаврилов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Дмитрий Семенов
Отец ребёнка: Семен Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Елена (Алена) Семенова
Отец ребёнка: Семен Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Матрена Семенова
Отец ребёнка: Семен Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Иван Семенов
Отец ребёнка: Семен Гаврилов
Смерть
После 1816