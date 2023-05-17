Приходько АЛЕКСАНДР
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.2009
Сын: Приходько ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: Приходько Алтухова СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
Рождение ребёнка
22.08.2013
Сын: Приходько ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: Приходько Алтухова СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
Рождение ребёнка
28.12.2014
Сын: Приходько АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: Приходько Алтухова СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
Бракосочетание
Неизвестно