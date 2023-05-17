Приходько АЛЕКСАНДР — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПриходько АЛЕКСАНДР

Приходько АЛЕКСАНДР

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.2009

Сын: Приходько ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: Приходько Алтухова СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

Рождение ребёнка
22.08.2013

Сын: Приходько ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: Приходько Алтухова СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

Рождение ребёнка
28.12.2014

Сын: Приходько АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: Приходько Алтухова СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Приходько Алтухова СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА