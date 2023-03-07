Гудковъ Дмитрий
Место рождения
Дата рождения1773
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Гудковъ Василий
Мать: Прасковья Тимофеева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Гудкова Ульяна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Гудкова Ульяна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Гудковъ Гаврила
Мать ребёнка: Гудкова Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гудкова Ульяна