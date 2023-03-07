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Гудковъ Дмитрий

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Место рождения

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1773

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Гудковъ Василий

Мать: Прасковья Тимофеева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Гудкова Ульяна

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Гудкова Ульяна

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Гудковъ Гаврила

Мать ребёнка: Гудкова Ульяна

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудкова Ульяна

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