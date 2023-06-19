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Сорокина Ирина Илларионовна

Место рождения

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
20.01.1891 ст.

Муж: Сорокин Афанасий Фёдорович

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.11.1891 ст.

Дочь: Сорокина Феодосия Афанасьевна

Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Фёдорович

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.01.1894 ст.

Дочь: Артеменко Ксения Афанасьевна

Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Фёдорович

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1899 ст.

Сын: Сорокин Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Фёдорович

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.08.1900 ст.

Дочь: Сорокина Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Фёдорович

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно