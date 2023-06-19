Сорокина Ирина Илларионовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1891 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.11.1891 ст.
Дочь: Сорокина Феодосия Афанасьевна
Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Фёдорович
Рождение ребёнка
14.01.1894 ст.
Дочь: Артеменко Ксения Афанасьевна
Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Фёдорович
Рождение ребёнка
16.01.1899 ст.
Сын: Сорокин Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Фёдорович
Рождение ребёнка
08.08.1900 ст.
Дочь: Сорокина Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Фёдорович
Смерть
Неизвестно