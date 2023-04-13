Еременко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еременко Алла Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Еременко Алла Львовна
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Одеська область
Смерть
Неизвестно