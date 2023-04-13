Еременко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еременко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еременко Алла Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еременко Алла Львовна

Место жительства
Неизвестно
Одесса, Одеська область
Смерть
Неизвестно