Богданова Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Богданов Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Богданов Афанасий

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Богданов Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Богданов Афанасий

Рождение ребёнка
1920

Сын: Богданов Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Богданов Афанасий

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
До 1941
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Афанасий

Смерть
Неизвестно