Богданова Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Богданов Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Богданов Афанасий
Рождение ребёнка
1920
Сын: Богданов Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Богданов Афанасий
Рождение ребёнка
1920
Сын: Богданов Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Богданов Афанасий
Место жительства
До 1941
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богданов Афанасий
Смерть
Неизвестно