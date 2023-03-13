Кувшинова Пелагѣя Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Георгий
Рождение ребёнка
1888
Сын: Кувшиновъ Григорій
Отец ребёнка: Кувшиновъ Георгий
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Кувшиновъ Георгий
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Анастасія
Отец ребёнка: Кувшиновъ Георгий
Рождение ребёнка
1899
Сын: Кувшиновъ Семенъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Георгий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Клавдія
Отец ребёнка: Кувшиновъ Георгий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кувшиновъ Романъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Георгий
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кувшиновъ Стефанъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кувшиновъ Георгий