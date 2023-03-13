Кувшинова Пелагѣя Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова Пелагѣя Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Георгий

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Кувшиновъ Григорій

Отец ребёнка: Кувшиновъ Георгий

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Кувшиновъ Георгий

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Анастасія

Отец ребёнка: Кувшиновъ Георгий

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Кувшиновъ Семенъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Георгий

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Клавдія

Отец ребёнка: Кувшиновъ Георгий

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Кувшиновъ Романъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Георгий

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Кувшиновъ Стефанъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Георгий

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувшиновъ Георгий

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