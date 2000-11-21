Коворотуша Василь Григорьевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1925
Дата смерти21.11.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1925
Рождение ребёнка
26.02.1957
Дочь: Назарова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Коворотуша Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коворотуша Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
16.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коворотуша Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.2000
Причина смерти: Предположительно рак желудка
Похороны
Неизвестно
Центральное кладбище № 2