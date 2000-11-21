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Коворотуша Василь Григорьевич

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Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

23.03.1925

Дата смерти

21.11.2000

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Около 1896 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1925

Отец: Коворотуша Григорий Ананиевич

Мать: Коворотуша Ефросинья

Гужовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.02.1957

Дочь: Назарова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Коворотуша Клавдия Ивановна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коворотуша Клавдия Ивановна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коворотуша Клавдия Ивановна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коворотуша Клавдия Ивановна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
21.11.2000
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Причина смерти: Предположительно рак желудка
Похороны
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Центральное кладбище № 2