Бориско Василий Максимович
Место рождения
Дата рождения27.12.1919
Дата смерти24.06.1944
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1919
Отец: Бориско Максим Игнатьевич
Мать: Бориско Матрена С
Военная служба
20.11.1939
Казахская ССР, Кустанайская область, Мандыгаринский район
Военная награда
Неизвестно
Орден Красной Звезды
Смерть
24.06.1944
убит в бою ВОВ гвардии лейтенант командир взвода 8 гвардейской механизированной бригады