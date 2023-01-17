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Бориско Василий Максимович

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Место рождения

Ершовка, Узункольский район, Костанайская область

Дата рождения

27.12.1919

Дата смерти

24.06.1944

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1919

Отец: Бориско Максим Игнатьевич

Мать: Бориско Матрена С

Ершовка, Узункольский район, Костанайская область
Военная служба
20.11.1939
Казахская ССР, Кустанайская область, Мандыгаринский район
Военная награда
Неизвестно
Орден Красной Звезды
Смерть
24.06.1944
убит в бою ВОВ гвардии лейтенант командир взвода 8 гвардейской механизированной бригады
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