Мичкова Агриппина Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичкова Агриппина Гурьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Мичков Родион Козмич

Отец ребёнка: Мичков Козма Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Мичков Порфирий Козмич

Отец ребёнка: Мичков Козма Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Мичков Яков Козмич

Отец ребёнка: Мичков Козма Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Сын: Мичков Прокопий Козмич

Отец ребёнка: Мичков Козма Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Екатерина Козминична

Отец ребёнка: Мичков Козма Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мичков Козма Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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