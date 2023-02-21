Мичкова Агриппина Гурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Мичков Родион Козмич
Отец ребёнка: Мичков Козма Филиппович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Мичков Козма Филиппович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Мичков Яков Козмич
Отец ребёнка: Мичков Козма Филиппович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Мичков Козма Филиппович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Екатерина Козминична
Отец ребёнка: Мичков Козма Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно