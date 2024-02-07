Параскева Даниловна (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Даниловна (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Денисов Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Денисов Петр Кондратьевич

Даниловка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.09.1883

Сын: Денисов Захар Петрович

Отец ребёнка: Денисов Петр Кондратьевич

Даниловка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Денисов Петр Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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