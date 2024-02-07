Параскева Даниловна (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873
Сын: Денисов Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Денисов Петр Кондратьевич
Рождение ребёнка
02.09.1883
Отец ребёнка: Денисов Петр Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Денисов Петр Кондратьевич
Смерть
Неизвестно