Клейманов Николай Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1882 ст.
Сын: Клейманов Афанасий Николаевич
Мать ребёнка: Клейманова Дарья Титовна
Место жительства
1882 ст.
Керчь, Керчь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клейманова Дарья Титовна
Смерть
Неизвестно