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Клейманов Николай Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1882 ст.

Сын: Клейманов Афанасий Николаевич

Мать ребёнка: Клейманова Дарья Титовна

Место жительства
1882 ст.
Керчь, Керчь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клейманова Дарья Титовна

Смерть
Неизвестно