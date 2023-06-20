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Шарашкин Артемий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

05.02.1893

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Шарашкин Иван

Мать: не указана

Смерть
05.02.1893