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Шарашкин Артемий Иванович
Шарашкин Артемий Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1825
Дата смерти
05.02.1893
Пол
Мужской
Отец
Шарашкин Иван
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец:
Шарашкин Иван
Мать: не указана
Смерть
05.02.1893
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