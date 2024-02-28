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Сучков Петр Николаевич

Место рождения

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

13.02.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1904

Отец: Сучков Николай Петрович

Мать: Сучкова Ирина Ивановна

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/3cb140bb-3646-4280-b352-7a3d82cf7ff5/104 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №23, стр. 104 Похозяйственная - https://ok.ru/group/59803802992830/al... Показать все
Пропал без вести (военное)
?.07.1942
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie62323739/
Смерть
Неизвестно
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