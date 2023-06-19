Киприянова-Кириллова (Матвеева) Мария Агафоновна
Место рождения
Дата рождения04.04.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1888 ст.
Бракосочетание
24.01.1910 ст.
Рождение ребёнка
01.01.1911 ст.
Дочь: Деомидова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Деомидов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
02.08.1912 ст.
Сын: Деомидов Емельян Михайлович
Отец ребёнка: Деомидов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
01.09.1914 ст.
Сын: Деомидов Иоанн (Иван) Михайлович
Отец ребёнка: Деомидов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
22.12.1917 ст.
Дочь: Деомидова Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Деомидов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
16.03.1920 ст.
Сын: Деомидов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Деомидов Михаил Филиппович
Смерть
Неизвестно