Киприянова-Кириллова (Матвеева) Мария Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киприянова-Кириллова (Матвеева) Мария Агафоновна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.04.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1888 ст.

Отец: Киприянов-Кириллов Агафон Матвеевич

Мать: Захарова-Никандрова Евдокия Макаровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
24.01.1910 ст.

Муж: Деомидов Михаил Филиппович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1911 ст.

Дочь: Деомидова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Деомидов Михаил Филиппович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1912 ст.

Сын: Деомидов Емельян Михайлович

Отец ребёнка: Деомидов Михаил Филиппович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1914 ст.

Сын: Деомидов Иоанн (Иван) Михайлович

Отец ребёнка: Деомидов Михаил Филиппович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.12.1917 ст.

Дочь: Деомидова Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Деомидов Михаил Филиппович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.03.1920 ст.

Сын: Деомидов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Деомидов Михаил Филиппович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно