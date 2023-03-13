Ащеулова (Сорокина) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ащеулова (Сорокина) Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Сорокинъ Алексей

Мать: Сорокина Прасковья Мартынова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Ащеуловъ Ларионъ

Отец ребёнка: Ащеуловъ Абрамъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Ащеуловъ Андрей

Отец ребёнка: Ащеуловъ Абрамъ

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Ащеуловъ Абрамъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ащеуловъ Абрамъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Ащеуловъ Алексей

Отец ребёнка: Ащеуловъ Абрамъ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Ащеуловъ Иванъ

Отец ребёнка: Ащеуловъ Абрамъ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Ащеуловъ Лука

Отец ребёнка: Ащеуловъ Абрамъ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазановъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ащеуловъ Абрамъ

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