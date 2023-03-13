Ащеулова (Сорокина) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Сорокинъ Алексей
Рождение ребёнка
1769
Сын: Ащеуловъ Ларионъ
Отец ребёнка: Ащеуловъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Ащеуловъ Андрей
Отец ребёнка: Ащеуловъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Ащеуловъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ащеуловъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Ащеуловъ Алексей
Отец ребёнка: Ащеуловъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Ащеуловъ Иванъ
Отец ребёнка: Ащеуловъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Ащеуловъ Лука
Отец ребёнка: Ащеуловъ Абрамъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сазановъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ащеуловъ Абрамъ