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Антоха Филипп Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Антоха Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Антоха Максим Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Антоха Семен Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LV-D?i=436&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1846
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