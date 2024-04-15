Антоха Филипп Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Антоха Степан
Рождение ребёнка
1804
Рождение ребёнка
1822
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LV-D?i=436&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1846