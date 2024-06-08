Гончаренко Мария 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гончаренко Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаренко Калинник Степанович

Рождение ребёнка
07.01.1817 ст.

Дочь: Гончаренко Домникия Калинниковна

Отец ребёнка: Гончаренко Калинник Степанович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.05.1825 ст.

Сын: Гончаренко Фёдор Калинникович

Отец ребёнка: Гончаренко Калинник Степанович

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1825
Криски, Чернігівська область

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