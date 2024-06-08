Гончаренко Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1817 ст.
Дочь: Гончаренко Домникия Калинниковна
Отец ребёнка: Гончаренко Калинник Степанович
Рождение ребёнка
29.05.1825 ст.
Сын: Гончаренко Фёдор Калинникович
Отец ребёнка: Гончаренко Калинник Степанович
Смерть
После 1825