Ермолаев Тимофей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермолаев Гаврила
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ермолаев Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Ермолаева Наталья Игнатьевна
Михайловка, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Афанасий Тимофеевич
Мать ребёнка: Ермолаева Наталья Игнатьевна
Смерть
Неизвестно