Ермолаев Тимофей Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Тимофей Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермолаев Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Ермолаев Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Ермолаева Наталья Игнатьевна

Михайловка, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Наталья Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Афанасий Тимофеевич

Мать ребёнка: Ермолаева Наталья Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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