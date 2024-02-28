(Александрова) Фиона Егоровна
Место рождения
Дата рождения01.01.1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1807 ст.
Крещение
01.01.1807 ст.
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были: брат родной Егору Николаевичу Александрову крестьянин Алексей Николаевич Александров и родная сестра их девица Устинь... Показать все
Смерть
Неизвестно