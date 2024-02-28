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(Александрова) Фиона Егоровна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.01.1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1807 ст.

Отец: Александров Егор Николаевич

Мать: Александрова Авдотья Егоровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение
01.01.1807 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были: брат родной Егору Николаевичу Александрову крестьянин Алексей Николаевич Александров и родная сестра их девица Устинь... Показать все
Смерть
Неизвестно
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